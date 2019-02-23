Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.?Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Doğu Halmahera bölgesinin 35 kilometre güneybatısında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.