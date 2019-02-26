Endonezya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Maluku
eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Doğu Seram bölgesinin 88 kilometre güneybatısında olan depremin, yerin 99 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası
'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Maluku, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA