Haberler » Güncel » Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Haber

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.01.2020 06:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 06:58Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.??
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tobelo kentinin 91 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 23 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.
?Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Maluku, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:35  New York kentindeki Özgürlük Anıtı - Haber
07:34  Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Haber
07:24  DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
07:07  Kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı - Haber
07:06  Adana kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı - Haber
00:32  Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Haber
00:28  New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Haber
23:34  ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Haber
22:10  Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Haber
22:04  Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Haber
10.01.2020 07:43:58