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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.04.2020 06:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:50
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Ternate bölgesinin 83 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 13 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, deprem sonrası artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.
Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ternate, Maluku, Deprem, Güncel
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