Haberler» Güncel» Haber

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.09.2019 06:42 Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin güneyindeki Ternate bölgesinin 152 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.?
İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremin ardından halk, artçı sarsıntılara karşı uyarıldı.
Ternate bölgesinde 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ternate, Maluku, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56   Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
11:55   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir."
11:55   Suriye sınırında ABD ile ortak devriye
11:55   Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı
11:55   Niloya Kahramanmaraş Piazza'da
11:55   Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor
11:55   Kasırganın vurduğu bahamalar havadan görüntülendi