Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

ABD
Jeolojik Gözlem Merkezi, Endonezya'nın Tanimbar Adaları açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Gözlem Merkezi depremin Tanimbar Adaları'ndaki Samlaki yerleşik bölgesinin 279 kilometre batısında meydana geldiğini açıkladı. Depremin sebep olduğu ölü yaralı ve hasar konusunda henüz bilgi alınamadı. Pasifik Ateş Çemberi
içinde yer alan Endonezya'da sık sık deprem olduğuna dikkat çekildi. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda depremin sebep olduğu tsunami sonucunda 120 bini Endonezya'da olmak üzere 13 ülkede 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:01