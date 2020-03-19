Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Bali Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19.03.2020 04:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 04:18
Endonezya'nın Bali Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın Güney Kuta bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın Güney Kuta bölgesinin 273 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bali Adası, Deprem, Güncel
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