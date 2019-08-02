Haberler» Güncel» Haber

Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.08.2019 18:30 Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Twitter'dan, büyüklüğünü 7,4 olarak duyurduğu depremin ardından yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi.
Pandeglang bölge yöneticisi Irna Narulita, deprem nedeniyle bölgede en az 22 evin yıkıldığını belirterek şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Agus Wibow da can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Java Adası, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52   Başkentte ormanlık alanda yangın
19:51   Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi'nde kurulacak
19:51   Ebu Nasr El Farabi Evi açıldı
19:50   3. Karagöl Yayla Şenlikleri'ne doğru
19:49   Yanan otobüs kaldırıldı
19:46   Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları
19:46   Karabük'teki silahlı kavga