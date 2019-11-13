Endonezya'da 6. İslam Ekonomisi Festivali başladı

Endonezya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen İslam Ekonomisi Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Merkez Bankasının (BI) öncülüğünde İslami ekonominin geliştirilmesi ve küresel iş birliğinin genişletilmesi amacıyla başkent Cakarta'da yapılan 2019 İslam Ekonomisi Festivali (ISEF) başladı.

Bu yıl, "Daha güçlü ve sürdürülebilir büyüme için İslam ekonomisi" temasının kullanıldığı festivale, çeşitli ülke ve kurumlardan akademisyen, merkez bankaları ve İslami finans kurumlarından üst düzey yetkililer katılıyor.

Festivalde, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme için İslami ekonominin teşvik edilmesi ve İslami finansın gelişimini destekleyen politikaların üretilmesi masaya yatırılacak.

BI Başkanı Perry Warjiyo, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ISEF'in ülkedeki ekonomi ve finansı güçlendiren en büyük platform haline geldiğini vurgulayarak, ülkedeki ilgili tüm tarafların katılım taahhüdünü yerine getirmesi halinde Endonezya'daki İslam ekonomisinin büyüme sağlamasının önemine değindi.

Ülkede, İslami ekonominin kurumsal gelişimini güçlendireceklerini ve ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçireceklerini söyleyen Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin de, İslami ekonominin güçlenmesinin ülke ekonomisine de ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Çeşitli gösteri ve etkinliklerin de yapıldığı festival, 16 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA