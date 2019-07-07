07.07.2019 19:02
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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya

Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.
Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Maluku, Güncel

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