24.06.2019 07:37
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Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya

GÜNEY ASYA ülkelerinden Endonezya'da Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNEY ASYA ülkelerinden Endonezya'da Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ülkede tsunami alarmı verildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Güney Asya ülkelerinden Endonezya'da Türkiye yerel saatiyle 05.53'te 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizde Maluku Bölgesi açıklarında  meydana gelen deprem, deniz seviyesinin 208 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ülkede tsunami alarmı verilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı belirlenemedi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklarken, derinliği de 231 kilometre olarak kaydetti.


Kaynak: DHA
Güney Asya , Dünya

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