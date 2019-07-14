14.07.2019 13:04
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Endonezya 7,3 büyüklüğünde depremle sallandı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyi 7,3 büyüklüğünde depremle sallandı. Binaların büyük hasar gördüğü depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

2018'DE 5 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya 7,3 büyüklüğünde depremle sallandı
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Maluku, Güncel

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