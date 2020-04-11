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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı

Endonezya'da Cava Adası'nın batı açıklarında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

11.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:00
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı
Endonezya'da Cava Adası'nın batı açıklarında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
Yetkililer, patlamaların şu ana kadar bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara neden olmadığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan 19 Aralık 'ta meydana gelen patlamada püsküren kül ve duman yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaşmıştı.
Cava ve Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda, 22 Aralık'ta Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan, Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.?
Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Aralık, Güncel
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