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Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp

Endonezya'da 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı.

02.08.2019 12:43 Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp
Endonezya'da 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı. 4 kişinin öldüğü bildirilirken, 31 yolcunun ise kayıp olduğu duyuruldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Pekalongan şehrinden ayrılıp Makassar Boğazı'na doğru hareket eden ve 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı. Teknedeki sinyal yollayan ekipmanın çalışmamasından dolayı yetkililere sinyal gönderemeyen tekneye 3 gün sonra ulaşıldı. Yetkililer, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi canlı olarak kurtardı. 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.



Dünya

Kaynak: DHA

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