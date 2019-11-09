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Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa binlerce kişi akın etti.

09.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:06
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programa binlerce kişi akın etti.
Başkentte ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda "Majelis Rasulullah" sivil toplum kuruluşunun organize ettiği programa katılan binlerce Müslüman, kandili dualarla idrak etti.
Sabah namazası sonrasında alanda toplanmaya başlayan kalabalık, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, salavatlar ve dualar okudu.
Programı organize eden Deni Hardiansyah, yaptığı konuşmada, Müslüman olarak doğumundan vefatına her zaman için Hazreti Muhammed'in yaşamını örnek almanın önemini vurguladı.
Etkinliğe katılan 35 yaşındaki Anisah Ulfiah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peygamberimizin kim olduğu, ne zaman doğduğu ve atalarının kim olduğunu Mevlit Kandili etkinlikleriyle daha iyi öğreniyoruz." diye konuştu.
Ulfiah ayrıca, böyle etkinliklerle başka bölgelerden gelen Müslümanlarla kaynaşma ve dostluk kurma fırsatı bulduklarını ifade etti.
Bu arada, Kupang, Mojokerto ve Surakarta gibi çeşitli köy ve kentlerde de Mevlit Kandili kutlandı.
Endonezya'da binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı

Mevlit Kandili, Jakarta, Güncel

Kaynak: AA


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