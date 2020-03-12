Endonezya'da bir haftada 3 bin 104 yeni dang humması vakası tespit edildi
Endonezya'da, bir hafta içinde 3 bin 104 kişide daha dang humması görülmesiyle vaka sayısı 17 bin 820'ye yükseldi.
12.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:42
Endonezya'da, bir hafta içinde 3 bin 104 kişide daha dang humması görülmesiyle vaka sayısı 17 bin 820'ye yükseldi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından bu yana 17 bin 820 dang humması vakasına rastladıklarını, aynı dönemde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 104'e yükseldiğini açıkladı.
Batı, Doğu ve Orta Cava'nın yanı sıra Lampung eyaletlerinde ölüm vakalarının arttığını ifade eden Tarmizi, 32 kişinin yaşamını yitirdiği Doğu Nusa Tenggara eyaletinde en çok can kaybının yaşandığını dile getirdi.
Tarmizi, Lampung eyaletinin 3 bin 423 vaka sayısı ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Tarmizi, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl 5 Mart'a kadar olan dönemde toplam 14 bin 716 dang humması vakası görüldüğünü ve 94 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan aylarındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.
Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.
Kompas gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından bu yana 17 bin 820 dang humması vakasına rastladıklarını, aynı dönemde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 104'e yükseldiğini açıkladı.
Batı, Doğu ve Orta Cava'nın yanı sıra Lampung eyaletlerinde ölüm vakalarının arttığını ifade eden Tarmizi, 32 kişinin yaşamını yitirdiği Doğu Nusa Tenggara eyaletinde en çok can kaybının yaşandığını dile getirdi.
Tarmizi, Lampung eyaletinin 3 bin 423 vaka sayısı ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Tarmizi, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl 5 Mart'a kadar olan dönemde toplam 14 bin 716 dang humması vakası görüldüğünü ve 94 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan aylarındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.
Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla