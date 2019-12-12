Endonezya'da bulunan 44 bin yıllık mağara resmi, tarihin 'en eski hikâyesi' olabilir

Endonezya'daki bir mağaranın duvarında bulunan duvar resminin 44 bin yıllık olduğu tespit edildi.

Duvar resminde, ellerinde mızraklar ve büyük olasılıkla ipler de tutan yarı insan, yarı hayvan yaratıklar bir bizonu avlarken görülüyor.

Bazı araştırmacılar, duvar resminin tarihin en eski kayıtlı hikayesi düşünüyor.

Nature adlı bilim dergisinde yayımlanan bulgular, Avustralya'nın Brisbane kentindeki Grifitth Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından sunuldu.

Grifitth'ten arkegolog Adam Brumm, duvar resmini ilk olarak iki yıl önce, Endonezya'daki bir arkeolog arkadaşı, mağara geçidine ulaşabilmek için bir incir ağacını eğdiğinde görmüştü.

Mağaradaki duvar resmi en eskisi değil. Geçen yıl uzmanlar Güney Afrika'daki bir kaya parçasının üzerinde, 73 bin yıl önceye tarihlenen "insanoğulunun en eski çizimini" bulmuşlardı.

Çizimde ne görülüyor ?

Duvar resmi, Borneo'nın doğusundaki Sulawesi Adası'nın güneyinde bulunan Leang Bulu'Sipong 4 adlı mağarada bulundu.

Çizimin genişliği beş metreyi buluyor ve anoa adı verilen bir tür bizon ve Sulawesi'de bulunan türdeki yaban domuzlarını tasvir ediyor.

Yanlarında ise, insan gibi görünen, ancak kuyruk ve boynuzlu figürler bulunuyor.

Resmin bir kısmında, bir anoanın etrafı, ellerinde mızrak tutan bu insansı figürler tarafından sarılmış hade görülüyor.

Adam Brumm "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani, bu bölgedeki birkaç yüz duvar resmini görmüştüm, ancak hiç böyle bir avlanma sahnesine denk gelmemiştim." dedi.

Ancak diğer araştırmacılar, çizimde tek bir hikayenin anlatıldığı tezine soğuk bakıyor ve daha uzun bir sürede yapımı bitirilmiş bir dizi duvar resmine ait olabileceğini söylüyor.

Durham Üniversitesi'nden arkeolog ve duvar resmi uzmanı Paul Pettit "Bunun bir avlanma sahnesi olup olmadığı tartışmaya açık." dedi.

44 bin yaşında olduğunu nasıl biliyoruz?

Araştırma ekibi, resmin üzerinde zamanla oluşmuş "patlamış mısır" kireçtaşını analiz etti.

Mineraldeki radyoaktif uranyum yavaş yavaş çürüyüp, toryuma dönüşüyor. Dolayısıyla ekip, bu unsurlardaki farklı izotop düzeylerini ölçtü.

Sadece Sulawesi Adası'nda duvar resmi olan 242 mağara ve sığınak bulunuyor ve her yıl yeni eserler keşfediliyor.

Bulunan diğer eserlerle kıyaslanırsa?

En eski duvar resmi olabilir, ancak araştırmacılar bulunan en eski hikaye olabileceğine inanıyor.

Nature'da yayımlanan çalışmada "Daha önce Avrupa'da bulunan duvar resimleri 14 ila 21 bin yıla tarihlendi ve dünyanın eski, anlatımlı sanat eserleri olarak değerlendiriliyordu." denildi.

Sulawesi'de bulunan resim, aynı zamanda bilinen en eski hayvan çizimi olabilir.

Geçen yıl Borneo Adası'nda bulunan ve dünyanın en eskisi olduğau düşünülen mağara resmi, en az 40 bin yıl öncesine tarihlenmişti.