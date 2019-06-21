21.06.2019 12:35
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Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

Endonezya

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yetkilileri, adadaki Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sambirejo köyünde çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yangın öncesinde fabrikada patlama sesi duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun olduğu bildirildi.
Fabrikadakilerden şu ana kadar kurtulan olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, cansız bedenlerin tahliye edilmeye çalışıldığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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