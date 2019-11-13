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Endonezya'da canlı bomba saldırısı: 6 yaralı

Endonezya'da 24 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, polis merkezi önünde kendini havaya uçurdu ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00Endonezya'da canlı bomba saldırısı: 6 yaralı
Endonezya'da 24 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, polis merkezi önünde kendini havaya uçurdu ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Endonezya'nın Medan kentindeki bir polis merkezine sabah saat 05.00 sularında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil ve 4 polis memuru yaralandı. Ulusal Ekipleri Sözcüsü Dedi Prasetyo, öğrencinin "yalnız kurt" adlı intihar bombacısı olduğunu ifade etti. Prasetyo, saldırıda kullanılan bomba malzemeleri ile saldırgana ait vücut parçalarının incelenmek üzere adli tıpa gönderildiğini belirterek, "Bomba türünü belirlemek için olay yerinde bulunan tüm parçalar adli tıp tarafından test edilecek" dedi.
Saldırı, eski güvenlik bakanına yönelik terör saldırısından 1 ay sonra gerçekleştirildi.
Endonezya'nın terörle mücadele birimi Densus 88, bombacının ülkede bir dizi saldırı gerçekleştiren Jamaah Ansharut Daulah (JAD) gibi radikal bir grupla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Sözcüsü Fadjroel Rahman ise medyada yer alan açıklamasında, "Failler ve terörist gruplar yasalar uyarınca yakalanacak ve adalet önüne çıkarılacak" dedi.
Dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluğa sahip ülkesi olan Endonezya'da son yıllarda yurt içindeki militanlık yeniden canlandı, polis saldırıların sık sık hedefi oldu.
(İHA)

Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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