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Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi

Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi

14.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:48
Endonezya'da Covid-19 salgınını önlemek amacıyla yüzlerce yarasa itlaf edildi
Endonezya'da yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler çerçevesinde yüzlerce yarasa itlaf edildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun da doğum yeri olan Solo kentindeki Depok hayvan pazarında bulunan yarasalar, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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