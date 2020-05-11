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Endonezya'da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var

Endonezya'da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı varEndonezya, (DHA)- Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi.

11.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:25
Endonezya'da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var
Endonezya, (DHA)- Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.
Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı. Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Endonezya’da da petrol tankerinde yangın Çok sayıda yaralı var

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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