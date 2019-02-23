Endonezya'da Dang Humması 11 Can Aldı

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Endonezya'da son bir haftada 11 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen haftadan bu yana Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6 ve Jambi eyaletinde 5 toplam 11 kişi, dang humması sebebiyle yaşamını yitirdi.Her iki eyalette yıl başından bu yana dang humması vakalarında artış yaşandığını belirten bölge yetkilileri, vakaları önlemek amacıyla sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmasının artırıldığını kaydetti.Yılbaşından bu yana 23 bin 305 dang humması vakasının görüldüğü Endonezya'da, 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.Ülkede sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.?Ülkede dang hummasından 2017'de 493, 2018'de 344 kişi öldü.