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Endonezya'da dini etkinliğe katılıp ülkeye dönen Taylandlılarda Kovid-19 görüldü

Taylandlı sağlık yetkilileri, Endonezya'da dini bir etkinliğe katılıp ülkeye geri dönen 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

09.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:36
Endonezya'da dini etkinliğe katılıp ülkeye dönen Taylandlılarda Kovid-19 görüldü
Taylandlı sağlık yetkilileri, Endonezya'da dini bir etkinliğe katılıp ülkeye geri dönen 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.
Yetkililer, Endonezya'dan Tayland'a gelen 76 kişinin 42'sinde Kovid-19 görüldüğünü ve bu kişilerin hastanede karantina altına alındığını belirtti.
Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 423'e yükselirken, salgın sebebiyle 32 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'da 17 Mart'ta Tebliğ Cemaati tarafından düzenlenen etkinliğe 8 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tayland, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Endonezya'da dini etkinliğe katılıp ülkeye dönen Taylandlılarda Kovid-19 görüldü - Haberler

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