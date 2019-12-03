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Endonezya'da doğal afetler 11 ayda 462 can aldı

Endonezya'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 462 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:12Endonezya'da doğal afetler 11 ayda 462 can aldı
Endonezya'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 462 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.?
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-2 tarihlerinde 3 bin 415 doğal afet yaşandığını belirtti.
Afetler nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Wibowo, 462 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 107 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Bu arada, geçen yıl 1 Ocak-20 Aralık tarihlerinde yaşanan 2 bin 426 afette, çoğunluğu Palu Körfezi'ndeki 7,5 büyüklüğündeki depremde olmak üzere 4 bin 231 kişi yaşamını yitirmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yılda ortalama 6 bin deprem yaşanırken, muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı ülkede, yıl genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

Deprem, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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