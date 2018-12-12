Endonezya'da Doğal Afetler 4 Bin 211 Can Aldı

Endonezya'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 4 bin 211 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak - 10 Aralık
tarihlerinde yaşanan 2 bin 374 afette 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Nugroho, doğal afetlerde 6 bin 940 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 milyon kişinin de yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Endonezya'da 28 Eylül
'de Sulawesi Adası
'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken bin 500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi
" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yılda ortalama 6 bin deprem yaşanırken, muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı ülkede, yıl genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelan meydana geliyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba 06:51