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Feribot çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından yolcular denize atladı

Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Durumun anons edilmesiyle beraber yolcular panikle denize atladı.

09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:11
Feribot çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından yolcular denize atladı

Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

LİMANA YANAŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Endoneyza'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi.

YOLCULAR DENİZE ATLADI

255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya, Güncel
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