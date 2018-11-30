Endonezya'da Hapishaneden Kaçan 87 Mahkum Aranıyor

Endonezya'da dün hapishaneden kaçan 113 mahkumdan 87'si hala aranıyor.
Endonezya'nın Açe
eyaletinin başkenti Banda Açe'de bulunan Lambaro Hapishanesinden dün 113 suçlu kaçtı. Firar eden suçlulardan 26'sı yakalanırken, polis ve asker geri kalan 87 suçlunun bulunması için çalışıyor. Hapishane Müdürü Sri Puguh Budi Utami, kaçan suçluların güvenlik görevlilerine saldırdığını ve camları kırmak için demir sopa kullandığını söyledi.
Olayın, bölgede 2018 yılının Ocak ayında çıkan ve mahkumların hapishaneyi ateşe verdiği isyan ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. - JAKARTA