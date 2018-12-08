Endonezya'da Heyelan: 4 Ölü

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:49



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:49

Endonezya'nın Bali Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.Tempo gazetesinin haberine göre, Bali Adası'ndaki Gianyar bölgesinde heyelan nedeniyle bir evde aynı aileden 4 kişi göçük altında kaldı.Arama kurtarma ekipleri toprak altında kalanların cansız bedenlerine ulaşırken, ölen 4 kişinin kimlik tespitinin de yapıldığı bildirildi.Öte yandan şiddetli yağışlar sonucu bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapandığı, bazı ev ve kamu binalarının da zarar gördüğü ifade edildi.Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.