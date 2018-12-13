Endonezya'da Heyelan: 4 Ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen heyelanda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, adanın kuzeyinde Toba bölgesine bağlı Halado köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda 4 evin göçük altında kaldığını belirtti.
Heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktaran Nugroho, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Bali Adası'nda, hafta sonu meydana gelen heyelanda 4 kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kaymaları meydana geliyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 12:21