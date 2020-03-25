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Endonezya'da hukuk araştırmaları için özel "bilgi merkezi" hizmeti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Daniel S. Lev Hukuk Kütüphanesi, ülkenin "tek özel hukuk bilgi merkezi" olarak hizmet veriyor.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:57
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Daniel S. Lev Hukuk Kütüphanesi, ülkenin "tek özel hukuk bilgi merkezi" olarak hizmet veriyor.
Başkentte hukuk alanındaki dört enstitünün ortaklığında kurulan ve 2006'dan bu yana faaliyette olan Daniel S. Lev Hukuk Kütüphanesinde, Endonezce ve İngilizce dilinde binlerce basılı ve elektronik kaynak bulunuyor.
Endonezya'da hukuk biliminin gelişmesindeki katkılarından dolayı Amerikalı siyaset bilimci Daniel S. Lev'in adını alan kütüphaneye, hukukçu ve hukuk meraklıları yoğun ilgi gösteriyor.
"Kütüphanenin misyonu, referans ve çalışma merkezi olmak"
Kütüphane sorumlusu 42 yaşındaki Parli Elnumeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin "tek özel hukuk bilgi merkezi" olarak hizmet verdiklerini söyledi.
Daniel S. Lev Hukuk Kütüphanesinin, hukuk çalışmaları için kaynak sağlayan özel bir kütüphane olduğunu belirten Elnumeri, "Kütüphanenin misyonu, ülkedeki yasal dokümantasyonların referans ve çalışma merkezi olmak." dedi.
Elnumeri, iş, ceza ve adalet gibi başlıca hukuk dalları ve mevzuatla ilgili koleksiyonlarının güçlü olduğunu ifade ederek kütüphane bünyesinde 19 binden fazla kaynak bulunduğu bilgisini paylaştı.
Kitapların dijital ortama aktarılma işlemlerinin sürdüğünü belirten Elnumeri, kütüphanede ya da internet üzerinden halihazırda elektronik kaynak hizmeti verdiklerini de söyledi.
Elnumeri, kütüphaneyi ağırlıklı olarak hakim, savcı, hukuk öğrencileri, milletvekilleri ve akademisyenlerin ziyaret ettiğini aktardı.
"Mahkeme kararları arşivine istediğim zaman ulaşabiliyorum"
Kütüphane ziyaretçilerinden 21 yaşındaki hukuk öğrencisi Desni, "Buraya gelmemin en temel sebebi; okuduğum alanda araştırmalarım için kapsamlı kaynak barındırıyor olması. Kütüphanede, mahkeme kararları arşivlerine istediğim zaman ulaşabiliyorum." ifadelerini kullandı.
Desni, kütüphane eserlerine dijital ortamdan ulaşılabilmesinin de kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu dile getirdi.
Hukuk öğrencisi 20 yaşındaki Yogi Prasita da kütüphanenin hukuk alanında özel kaynak sunmasının kendileri için ayrıcalıklı bir durum olduğuna işaret ederek ilgilendiği hukuk konularını araştırmak ve ders çalışmak için kütüphaneye sık sık geldiğini kaydetti. Endonezya’da hukuk araştırmaları için özel ’bilgi merkezi’ hizmeti

Kaynak: AA

Etiketler : Jakarta, Güncel

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Endonezya'da hukuk araştırmaları için özel "bilgi merkezi" hizmeti

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