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Endonezya'da iniş yapamayan uçak panik yarattı

Endonezya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçakta yolcular panik yaşadı.

22.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:40Endonezya'da iniş yapamayan uçak panik yarattı
Endonezya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçakta yolcular panik yaşadı.
Kompas TV kanalının haberine göre, Garuda Hava Yollarının Banyuwangi-başkent Cakarta seferini yapan GA 271 sefer sayılı yolcu uçağı, şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.
Pisti iki kez pas geçen uçağın, daha sonra başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Olay sonrası büyük panik yaşayan yolcuların, bir süre apronda bekletilen uçağın, Soekarno Hatta Havalimanı için tekrar kalkışını engellediği kaydedildi.
Uçaktaki 94 yolcudan 69'unun uçaktan ayrıldığını açıklayan havayolu yetkilileri, diğer yolcuların ise seyahatlerine devam etmek istediğini belirtti.
Bu arada, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu bugün, Cakarta ve Banten bölgesi için şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısı yapmıştı.
Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, etkisini arttıran sağanak yağış, zaman zaman hava trafiğini olumsuz etkileyebiliyor.

Jakarta, TV, Güncel

Kaynak: AA

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