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Endonezya'da intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı

Endonezya'da geçen hafta Medan kentindeki polis merkezine yönelik intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

18.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:58Endonezya'da intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişi gözaltına alındı
Endonezya'da geçen hafta Medan kentindeki polis merkezine yönelik intihar saldırısıyla bağlantılı 43 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, Medan'da 13 Kasım'da polis merkezine yönelik saldırının ardından 7 eyalette terör örgütü DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Prasetyo, operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı, kesici ve delici alet ile örgütsel doküman ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Öte yandan Medan'ın kuzeyindeki Hamparan Perak köyünde cumartesi günü düzenlenen operasyonda da saldırıda kullanılan bombayı hazırladıkları iddia edilen 2 kişinin de ölü olarak ele geçirildiği bildirilmişti.
Medan'daki polis merkezinin otoparkında intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

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