Endonezya'da ırkçılık karşıtı gösteride çatışma

Endonezya'nın Papua eyaletinde, ırkçılık karşıtı gösteride güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Ulusal Tempo gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberde yer alan iddiaya göre, eyaletin Papua eyaletindeki Deiyai bölgesinde düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride yerel hükümet binasına girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, basında çıkan haberleri teyit edemeyeceğini belirterek, sadece bölge polisinden gelecek bilgiye itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Papua Askeri Sözücüsü Eko Daryanto ise gösteride bazı personelin oklarla vurulduğunu aktararak, bölgede iletişimin sağlanamaması nedeniyle henüz kaç kişinin yaşamanı yitirdiğini bilmediklerini söyledi.

Bu arada, geçen haftadan bu yana ara ara devam eden gösteriler nedeniyle internet erişimini kısıtlayan hükümet, bölgeye ek güvenlik gücü sevk etmişti.

Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde, Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı.

1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesi, bu tarihten sonra Endonezya topraklarına katılmıştı.?

Endonezya kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: AA