Haberler » Güncel » Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi - Haber

Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi

Endonezya'da plastik kavanoz içinde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanlarına ait 4 fetüs ele geçirildi.

09.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:18Endonezya'da kaçak yollarla satılmaya çalışılan Sumatra kaplanı fetüsleri ele geçirildi
Endonezya'da plastik kavanoz içinde nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanlarına ait 4 fetüs ele geçirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Riau eyaletinin başkenti Pekanbaru'da bir ihbar üzerine güvenlik güçleriyle Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Sumatra kaplanı kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollardan satılmaya çalışılan bir Sumatra kaplanı derisi ve 4 fetüs ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Endonezya'da kaplan kaçakçılığı suçuna karışanlar, 5 yıla kadar hapis ve 100 milyon rupiah (41 bin Türk lirası) para cezasına çarptırılabiliyor.
Uluslararası Doğa Koruma Vakfı tarafından nesli tehdit altında görülen Sumatra kaplanı sayısının 400'den az olduğu belirtiliyor. Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların neslinin, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği ve yaşam alanları daraldığı için tükenebileceği uyarısı yapılıyor.
Endonezya'daki diğer kaplan türlerinden Bali kaplanının nesli 1940, Java kaplanının nesli de 1980'li yıllarda tükenmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Mersin-asılsız haberler nüfus çalışanlarını isyan ettirdi - Haber
12:48 Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz - Haber
12:48 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
12:45 Yaralı kızı üşümekten koruyan polis, ayın polisi seçildi - Haber
12:43 Hamidiye Tarım Lisesi için start verildi - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:54:04