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Endonezya'da kaplanın saldırdığı çiftçi öldü

Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanının saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.

13.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:50Endonezya'da kaplanın saldırdığı çiftçi öldü
Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanının saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.
Republika gazetesinin haberine göre, Güney Sumatra eyaletine bağlı Lahat bölgesinde kahve yetiştiren 52 yaşında Mustadi, Sumatra kaplanının saldırısına uğradı.
Bölge yetkilileri, ağır yaralanan çiftçinin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade etti.
Yetkililer ayrıca, bu olay ile birlikte geçen aydan bu yana eyalette üçüncü kaplan saldırısının yaşandığını bildirdi.
Eyalette geçen ay ve bu ay başında kaplan saldırılarında, 2 çiftçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.
Uluslararası Doğa Koruma Vakfı tarafından nesli tehdit altında görülen Sumatra kaplanı sayısının 400'den az olduğu belirtiliyor.
Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların neslinin, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği ve yaşam alanları daraldığı için tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

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Kaynak: AA

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