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Endonezya'da koronavirüs önlemleri

Boş okul bahçesinden detaylar Boş kantin ve dersliklerden detaylar CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.

16.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:55
Boş okul bahçesinden detaylar
Boş kantin ve dersliklerden detaylar
CAKARTA - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Cakarta'daki bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Endonezya'da koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler : Jakarta, Güncel

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