Endonezya'da koronavirüs önlemleri
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında önlemler artırıldı.
26.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:55
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu taşıma araçlarında önlemler artırıldı. Tren istasyonlarında yolcuların ateşlerine bakılırken, istasyon çıkışlarına kurulan portatif çeşmeler dikkat çekti. Endonezya polisi ise vatandaşları bilgilendirmek için araçlarından megafonla sesleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Güncel