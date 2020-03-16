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Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)

Tenha cadde ve sokaklardan detay Boş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve...

16.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
Tenha cadde ve sokaklardan detay
Boş okul ve dersliklerden detaylar
LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
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Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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