Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)
Tenha cadde ve sokaklardan detay Boş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve...
16.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
Tenha cadde ve sokaklardan detayBoş okul ve dersliklerden detaylar LOMBOK - Endonezya hükümeti koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bütün eğitim kurumlarının eğitime ara verdiğini duyurduktan sonra Lombok'taki öğretmenler öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken bazı lise ve ilkokulların boş sınıfları görüntülendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Endonezya'da koronavirüs önlemleri (2)
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