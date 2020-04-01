Endonezya'da koronavirüs önlemleri - BOGOR
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı.
01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:01
Endonezya'nın Bogor şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler artırıldı. Alışveriş merkezleri parklar ve ibadethaneler kapalı tutulurken, bu mekanlara girişleri engellemek için demir bariyerler yerleştirildi. Bazı iş yerlerine girişte ise dezenfekte çalışması yapıldığı gözlemlendi.
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Kaynak: AA
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