Endonezya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.
18.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:46
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 19'a yükseldiğini açıkladı.
Yurianto, tespit edilen 55 yeni vaka ile ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 227'ye çıktığını belirterek, tedavi altındaki 11 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.
Öte yandan, Borneo Adası'nda Endonezya ile Malezya arasındaki sınır kapıları geçici süreyle kapatıldı.
Endonezya-Malezya arasındaki karşılıklı uçuşlar, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart'a kadar askıya alındı.
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 19'a yükseldiğini açıkladı.
Yurianto, tespit edilen 55 yeni vaka ile ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 227'ye çıktığını belirterek, tedavi altındaki 11 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.
Öte yandan, Borneo Adası'nda Endonezya ile Malezya arasındaki sınır kapıları geçici süreyle kapatıldı.
Endonezya-Malezya arasındaki karşılıklı uçuşlar, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart'a kadar askıya alındı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Malezya, Güncel