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Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 11 doktor öldü

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

01.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 11 doktor öldü
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) Sözcüsü Halik Malik, ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 11 doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral verilmesinin önemine dikkat çeken Malik, gerekli koruyucu malzemelerin sağlık çalışanlarına sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.
Malik ayrıca yapılan Kovid-19 testleri, vaka ve ölümlere ilişkin hükümetin daha detaylı bilgi vermesini talep ettiklerini belirtti.
Bu arada Cakarta Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dwi Oktavia, başkent Cakarta'da hastanelerde görevli 84 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkedeki vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiğini açıkladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 11 doktor öldü - Haberler

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