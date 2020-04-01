Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 11 doktor öldü

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) Sözcüsü Halik Malik, ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 11 doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı.Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral verilmesinin önemine dikkat çeken Malik, gerekli koruyucu malzemelerin sağlık çalışanlarına sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.Malik ayrıca yapılan Kovid-19 testleri, vaka ve ölümlere ilişkin hükümetin daha detaylı bilgi vermesini talep ettiklerini belirtti.Bu arada Cakarta Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dwi Oktavia, başkent Cakarta'da hastanelerde görevli 84 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkedeki vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: AA