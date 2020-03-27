Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebilecek

Endonezya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan toplanma yasağını ısrarla ihlal edenlerin cezai yaptırımla karşılaşabileceğini bildirdi.Yuwono, yasaya göre salgının azaltılması çalışmalarına engel olanların 1 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.Kalabalıkları önlemek amacıyla önceliklerinin uyarmak olduğunu vurgulayan Yuwono, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını aktardı.Öte yandan Yuwono, karantinayı ihlal edenlere de bir yıl hapis ya da 100 milyon rupiaha (yaklaşık 6 bin 165 dolar) para cezası alabileceğini kaydetti.-Başkentte 49 kişi öldüÜlkede Kovid-19 salgının merkez üssü konumunda olan başkent Cakarta'da vaka sayısı 515'e yükselirken, 49 kişi hayatını kaybetti. Endonezya genelinde ise virüs bulaşan kişi sayısı 893'e, can kaybı sayısı 78'e çıktı.

Kaynak: AA