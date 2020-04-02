Endonezya'da Kovid-19 tedbirleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜM : Kontrol noktalarından detaylar Sokağa çıkan insanların uyarılması Boş sokak detayları Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiği bildirildi.
02.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:40
GÖRÜNTÜ DÖKÜM :
Kontrol noktalarından detaylarSokağa çıkan insanların uyarılmasıBoş sokak detayları Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçleri Açe bölgesindeki Banda Aceh şehrinde önlem aldı. Şehirdeki cadde ve sokaklarda kontrol noktaları kurularak vatandaşlar uyarıldı.
Kontrol noktalarından detaylarSokağa çıkan insanların uyarılmasıBoş sokak detayları Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1677'ye, can kaybının 157'ye yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçleri Açe bölgesindeki Banda Aceh şehrinde önlem aldı. Şehirdeki cadde ve sokaklarda kontrol noktaları kurularak vatandaşlar uyarıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Güncel