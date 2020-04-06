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Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı bir günde 218 kişi artarak 2491'e ulaştı

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir günde 218 artarak 2491'e ulaştığı bildirildi.

06.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:28
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı bir günde 218 kişi artarak 2491'e ulaştı
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir günde 218 artarak 2491'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının bir günde 218 artarak 2491'e çıktığını açıkladı.
Yurianto, can kaybının 11 artışla 209'a yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının ise 192 olduğunu belirtti.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, salgınla mücadelede ilgili bakanlıklara gerekli koruyucu malzemelerin üretim ve dağıtımının hızlandırılması çağrısı yaptı.
Widodo, virüsün yayılmasını önleme amacıyla hastalık belirtileri olsun ya da olmasın herkesten dışarıda maske takmasını istedi.
Öte yandan yetkililer, başkent Cakarta'da 12 Nisan'dan itibaren tren, metro ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında maske takılmasının zorunlu olacağını duyurdu.
Din İşleri Bakanı Fahrul Razı, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle teravih namazının evde kılınması ve iftarın da evde yapılmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı bir günde 218 kişi artarak 2491'e ulaştı - Haberler

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