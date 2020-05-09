Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısında "en yüksek günlük artış" kaydedildi
Endonezya'da, son 24 saatte 533 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
09.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:07
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, ülkede son 24 saatte 533 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 13 bin 645'e çıktığını açıkladı.
Yurianto, can kaybı sayısının 16 artışla 959'a, iyileşenlerin sayısının da 113 artışla 2 bin 607'ye yükseldiğini ifade etti.
Böylece virüse ilk rastlanıldığı 2 Mart'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış kaydedildi.
Vakalar, başkent Cakarta'da 5 bin 56'ya, Batı Cava'da 1437'ye, Doğu Cava'da 1419'a ve Bali'de 306'ya çıktı.
Kaynak: AA
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