Endonezya'da maske takmayanların seyahatine izin verilmiyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Polisin sürücü ve yolcuları denetlemesi Maske takmayan sürücüleri uyarması Şehir merkezinden detaylar Kontrol noktalarından detaylar.
15.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:22
.BOGOR - Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Endonezya'nın Bogor şehrinde kurulan kontrol noktalarında yüz maskesi denetimi yapılıyor. Yüz maskesi takmayanların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA
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