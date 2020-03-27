Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.
27.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:51
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Endonezya'daki Java Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı. Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Endonezya'daki Java Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı. Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Java Adası, Güncel