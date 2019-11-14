Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.
36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.