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Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Maluku eyaletinde 26 Eylül'de meydana gelen depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

14.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:03Endonezya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Kuzey eyaleti açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. sonrası tsunami alarmı verildi.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.


Deprem, Maluku, Dünya

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