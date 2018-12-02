Endonezya'da Milyonların Katılımıyla Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

02 Aralık 2018 Pazar 10:30



02 Aralık 2018 Pazar 10:30

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, "212 Miting Grubu"nun dayanışma amacıyla düzenlediği etkinliğe milyonlarca Müslüman katıldı.Endonezya'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı 2 Aralık 2016'da yapılan gösteriye katılan ve kendilerine "212 Miting Grubu" adını veren topluluk, toplanmalarının 2. yıl dönümü ve Müslümanların dayanışması amacıyla ülkenin özgürlük simgesi Monas Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirdi.Ülkenin birçok kentinden kişilerin de katıldığı etkinlikte, Monas Meydanı ve çevresindeki yolları dolduran milyonlarca Müslüman, ellerinde çeşitli renklerdeki Kelime-i Tevhid yazılı flamalar ile birlik ve beraberlik sloganları attı.Etkinliğin düzenlendiği alan ve çevresinde güvenliği sağlamak için 20 bin personel görevlendirilirken, birçok yol da geçici süreyle trafiğe kapatıldı.Etkinliğin organizatörleri arasında yer alan Sobri Lubis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlik, uluslararası topluma Müslümanların aynı hedefte bir arada ve dayanışma içinde olduğunu gösterme amacı taşıyor. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte ayrıca gayrimüslim toplulukların temsilcileri de bize destek amaçlı burada bulunuyor." diye konuştu."212 Miting Grubu" Medya Merkezi Sorumlusu Novel Bamukmin de basına yaptığı açıklamada, etkinliğe birçok bölgeden gelenlerle 3 milyondan fazla kişinin katılım gösterdiğini belirtti.Devlet başkanı adayı Prabowo'ya destekEtkinliğe katılan devlet başkanı adayı Büyük Endonezya Hareketi Partisinin (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto'ya da destek sloganları atıldı.Prabowo, etkinlikteki konuşmasında, politika ya da seçim propagandası yapmayacağını belirterek, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve etkinliğe davet edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.Nisan ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'ya karşı yarışacak Prabowo, 2014 seçimlerinde de Widodo ile karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.Öte yandan Cakarta'nın "Ahok" lakabıyla bilinen eski Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama, 2016 yılında yaptığı bir konuşmada, Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu nedeniyle İslam'a hakaretle suçlanmıştı. Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.?Yaptığı konuşma sonrası ülke genelinde büyük tepki gören Purnama'nın görevden alınması ve cezalandırılması için yüz binlerce kişinin katılımıyla çok sayıda gösteri düzenlenmişti.?Endonezya'da yaklaşık 5 ay süren davanın 9 Mayıs 2017'deki karar duruşmasında İslam'a hakaretten 2 yıl hapis cezası alan Purnama, 24 Mayıs'ta da istifa dilekçesini sunmuştu.