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Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi

Açe sokaklarından detaylar Öğrenci detayları Boş okul ve dersliklerden detaylar Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.

16.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:40
Açe sokaklarından detaylar
Öğrenci detayları
Boş okul ve dersliklerden detaylar
Açe Eğitim Ofis Müdürü Rachmat Fitri ile röportaj
AÇE - Endonezya'nın Açe eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar pazartesiden itibaren 30 Mart'a kadar tatil edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Endonezya'da okullar Kovid-19 nedeniyle 14 gün tatil edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Açe, Güncel

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